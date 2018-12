DEB-Frauen starten mit Sieg in Fünf-Nationen-Turnier

Vierumäki (SID) - Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem Sieg in das Fünf-Nationen-Turnier im finnischen Vierumäki (11. bis 14. Dezember) gestartet. Die Mannschaft des am Jahresende scheidenden Bundestrainers Benjamin Hinterstocker besiegte Schweden mit 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

Deutschland feiert Auftaktsieg gegen Schweden © SID

Marie Delarbre (9.) vom deutschen Meister ECDC Memmingen Indians brachte das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Führung. Yvonne Rothemund (28.), Laura Kluge (37.) und Emily Nix (44.) erzielten die weiteren Treffer. Erika Grahm (33.) und Josefine Holmgren (52.) trafen für Schweden.

Am Mittwoch trifft die DEB-Auswahl um 18.00 Uhr auf Japan. Die beiden weiteren Gegner sind die Schweiz am Donnerstag (14.30 Uhr) und Gastgeber Finnland am Freitag (14.30 Uhr). Das Turnier dient als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Espoo/Finnland (4. bis 14. April).