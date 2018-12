DEB-Frauen unterliegen Japan beim Fünf-Nationen-Turnier

Vierumäki (SID) - Die deutschen Eishockey-Frauen haben einen Tag nach ihrem Auftaktsieg beim Fünf-Nationen-Turnier im finnischen Vierumäki eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) unterlag Japan mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Pleite für Benjamin Hinterstocker und sein Team © SID

Angreiferin Kerstin Spielberger (17.) erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich für das Team des am Ende des Jahres scheidenden Bundestrainers Benjamin Hinterstocker. Einen Tag zuvor hatte Deutschland beim am Freitag endenden Turnier mit 4:2 gegen Schweden gewonnen.

Die beiden weiteren Gegner der DEB-Auswahl sind die Schweiz am Donnerstag (14.30 Uhr) und Gastgeber Finnland am Freitag (14.30 Uhr). Das Turnier dient als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Espoo/Finnland (4. bis 14. April).