DEB-Perspektivteam spielt gegen die Schweiz

München (SID) - Das Perspektivteam der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft wird Anfang Februar 2019 zwei Länderspiele gegen die Schweiz bestreiten. Das sogenannte "Top Team Peking", eine U25-Auswahl, die mit Blick auf die Olympischen Winterspiele 2022 in China gebildet wird, tritt am 5. Februar in Memmingen und tags darauf in Bietigheim an. Davor findet vom 14. bis 16. Januar 2019 in Dingolfing ein Lehrgang statt.

Franz Reindl bei der Pressekonferenz heute in Moskau © SID

"Dieses Team stellt für das deutsche Eishockey eine wichtige Funktion dar", sagte der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes, Stefan Schaidnagel. Die "sehr junge, hungrige" Auswahl repräsentiere "die Zukunft des Deutschen Eishockeys", ergänzte DEB-Präsident Franz Reindl, der bis zu dieser Maßnahme auch die Nachfolge von Ex-Bundestrainer Marco Sturm geklärt haben will. Sturm hatte ein Angebot als Co-Trainer der Los Angeles Kings wahrgenommen.