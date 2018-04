DEB-Team gewinnt mit NHL-Star Draisaitl erneut gegen Frankreich

Berlin (SID) - Mit NHL-Star Leon Draisaitl hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auch ihr zweites WM-Testspiel gegen Frankreich gewonnen. Zwei Tage nach dem 7:1 bezwang das Team von Bundestrainer Marco Sturm den Nachbarn in Berlin mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung. 13 Tage vor der Weltmeisterschaft in Dänemark gab Draisaitl sein Saisondebüt in der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und bereitete beide Treffer vor.

Leon Draisaitl bereitete beide Treffer vor © SID

Silbermedaillengewinner Yasin Ehliz von den Nürnberg Ice Tigers (42./62.) erzielte vor 4412 Zuschauern im Wellblechpalast die Tore für das Sturm-Team, in dem noch die meisten Olympia-Helden fehlten. Der Schwenninger Anthony Rech (36.) traf für die Franzosen.

Vor der WM (4. bis 20. Mai) bestreitet die DEB-Auswahl noch zwei Testspiele: Am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr/Sport1.de) gegen Dänemark und am Freitag (13.30 Uhr/Sport1) gegen Südkorea. Dann soll unter anderem NHL-Verteidiger Dennis Seidenberg mitwirken.