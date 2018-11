DEB-Team in Kaufbeuren und Garmisch gegen Slowaken

München (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft im kommenden Jahr im Rahmen der Euro Hockey Challenge in Kaufbeuren und Garmisch jeweils auf die Slowakei. Dies teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag mit.

Die deutsche Mannschaft trifft auf die Slowakei © SID

Die erste Partie des Olympiazweiten gegen den kommenden WM-Gastgeber (10. bis 26. Mai 2019) findet am 11. April (19.00 Uhr) in der erdgas schwaben arena der kreisfreien Stadt Kaufbeuren im Allgäu statt. Zwei Tage später (13. April/20.00) kommt es in Garmisch zum zweiten Duell.