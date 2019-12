DEB-Team in der WM-Vorbereitung in Nürnberg gegen Tschechien

Köln (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet vor der WM in der Schweiz (8. bis 24. Mai 2020) ein Vorbereitungsspiel in Nürnberg. Gegner ist am 16. April (19.30 Uhr) der zwölfmalige Weltmeister Tschechien. Die Generalprobe für die Weltmeisterschaft absolviert das Team von Bundestrainer Toni Söderholm am 5. Mai (19.00 Uhr) in Mannheim gegen die USA. Das WM-Turnier beginnt drei Tage später in Lausanne gegen Kanada.