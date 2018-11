DEB-Team verpasst Sieg zum Sturm-Abschied

Krefeld (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat zum Abschied von Bundestrainer Marco Sturm einen Sieg verpasst. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) unterlag zum Abschluss des Deutschland Cups der Slowakei mit 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) und landete auf dem vierten und letzten Platz bei ihrem Heimturnier.

Es war das letzte Spiel mit Sturm an der Bande, der nach drei Jahren zu den Los Angeles Kings als Co-Trainer in die nordamerikanische Profiliga NHL wechselt. "Das war hart. Natürlich freue ich mich auf meine neue Aufgabe, aber es tut auch weh, Tschüss zu sagen. Die tollen Momente und Erfolge in den letzten Jahren überwiegen. Ich war ein Teil der Mannschaft. Ich kann mich nur bedanken", sagte Sturm nach seinem letzten Spiel am Telekom-Sport-Mikrofon: "Ich kann ruhigen Gewissens fliegen, wir haben gute Strukturen hinterlassen."

Der 40-Jährige hatte mit der sensationellen Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang für den größten Erfolg in der deutschen Eishockey-Geschichte gesorgt.

Marcel Hascak (55.) und Radovan Pulis (56.) erzielten vor 4295 Zuschauern in Krefeld die Tore für die Slowaken. Den Turniersieg sicherte sich Olympiasieger Russland mit einem 4:2 gegen Vizeweltmeister Schweiz.