DEB begrüßt Bildung einer Arbeitsgruppe für Zuschauerrückkehr

Köln (SID) - Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat die Bildung einer Arbeitsgruppe zur Rückkehr von Zuschauern in die Stadien begrüßt. Der DEB habe die politischen Entwicklungen aufmerksam verfolgt und die Entscheidung zum Thema sportliche Großveranstaltungen registriert, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes am Freitag.

Am Donnerstag hatte die Politik beschlossen, bis mindestens Ende Oktober keine Zuschauer im Profisport zu erlauben. Großveranstaltungen, bei denen die Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sind, bleiben sogar mindestens bis Jahresende untersagt. Eine Arbeitsgruppe mit den Chefs der Staatskanzleien soll bis Ende Oktober Vorschläge erarbeiten, wie anschließend mit Fans bei bundesweiten Sportveranstaltungen umgegangen werden kann.

Von immenser Wichtigkeit sei, "dass klar reguliert wird, wie sich kleine, mittlere und große Sportveranstaltungen definieren, und auf dieser Basis eine klare Perspektive zu erarbeiten, die absolut dringend notwendig ist", teilte der DEB mit. Dies sei für das Eishockey wie für andere Mannschaftssportarten ein essenzieller Punkt.