DEL: Adduono nicht mehr Trainer in Krefeld

Krefeld (SID) - Die Krefeld Pinguine suchen für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen neuen Trainer. Am Samstag gab der Tabellenletzte bekannt, dass der bisherige Chefcoach Rick Adduono künftig nur noch als Scout und Berater für den Klub arbeiten wird.

Adduono ist künftig nur noch Berater in Krefeld © SID

"Nach all den Jahren als Cheftrainer ist es meiner Meinung nach Zeit für einen Wechsel hinter der Bande", sagte der 63-jährige Kanadier. Adduono hatte die Pinguine bereits von 2009 bis 2015 trainiert und sie in dieser Zeit viermal in die Play-offs geführt. Im Dezember 2016 kehrte er nach Krefeld zurück, doch die alten Erfolge stellten sich nicht mehr ein.

"Wir werden einen Umbruch herbeiführen", sagte der Aufsichtsratschef Wolfgang Schulz. Bis Mitte April will der Meister von 2003 einen neuen Trainer präsentieren.