DEL-Auftakt: Meister Mannheim startet in Nürnberg, Bayern-Derby zum Auftakt

Neuss (SID) - Meister Adler Mannheim startet mit einem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers am 13. September in die 26. Saison der Deutschen Eishockey Liga. Das geht aus dem neuen Spielplan hervor, den die DEL am Montag veröffentlichte. Der von den Adlern entthronte Serienmeister Red Bull München bekommt es parallel in einem Derby mit dem Vorjahres-Halbfinalisten Augsburger Panthern zu tun.

Auch im vierten Jahr der Zusammenarbeit mit der DEL wird der Telekom-Sender MagentaSport sämtliche mehr als 400 Partien live übertragen. Sport1 zeigt mindestens 40 DEL-Spiele live im deutschen Free-TV.

Die Hauptrunde der 26. DEL-Saison endet mit dem 52. Spieltag am 8. März 2020. Ab dem 11. März 2020 beginnen die Play-offs. Ein mögliches siebtes Spiel der Finalserie würde am 30. April 2020 stattfinden.