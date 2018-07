DEL-Auftakt: Meister München bei Vizemeister Berlin

Berlin (SID) - Meister Red Bull München tritt zum Auftakt der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim Vizemeister Eisbären Berlin an. 192 Tage nach dem entscheidenden siebten Finale, das München Ende April mit 6:3 gewonnen hatte, kommt es am 14. September (19.30 Uhr/Sport1) zum Wiedersehen. Das gab die DEL vor ihrer 25. Spielzeit bei Facebook bekannt.

Red Bull München tritt zum Auftakt gegen Berlin an © SID

"Da geht es gleich richtig zur Sache", sagte Münchens Kapitän Michael Wolf: "Das wird ein sehr intensives Spiel, beide Mannschaften kennen sich sehr gut. Berlin hat sicher noch eine Rechnung mit uns offen."

Die Play-offs beginnen am 6. März 2019 und enden spätestens am 30. April. Der komplette Spielplan der Jubiläumssaison wird am Montag veröffentlicht. - Der erste DEL-Spieltag im Überblick:

Freitag, 14. September, 19.30 Uhr

Eisbären Berlin - Red Bull München (Sport1)

Schwenninger Wild Wings - Nürnberg Ice Tigers

Adler Mannheim - Düsseldorfer EG

Krefeld Pinguine - Fischtown Pinguins Bremerhaven

Kölner Haie - Augsburger Panther

Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg

Straubing Tigers - ERC Ingolstadt (alle Telekom Sport)