DEL-Auftakt: Meister München startet gegen Vize Berlin und Straubing

Berlin (SID) - Meister Red Bull München tritt zum Auftakt der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim Vizemeister Eisbären Berlin an. 192 Tage nach dem entscheidenden siebten Finale, das München Ende April mit 6:3 gewonnen hatte, kommt es am 14. September (19.30 Uhr) zum Wiedersehen. Die DEL-Partner Telekom Sport und Sport1 übertragen die Begegnung live.

"Da geht es gleich richtig zur Sache", sagte Münchens Kapitän Michael Wolf: "Das wird ein sehr intensives Spiel, beide Mannschaften kennen sich sehr gut. Berlin hat sicher noch eine Rechnung mit uns offen."

Bereits 48 Stunden später erwartet München die Straubing Tigers zum bayerischen Derby. Derweil muss DEL-Vize Berlin beim letztjährigen Halbfinalisten Nürnberg Ice Tigers ran.

Pausen legt die DEL vom 5. bis 13. November wegen des Deutschland-Cups in Krefeld sowie für die WM-Vorbereitung vom 4. bis 13. Februar 2019 ein. Die Hauptrunde endet am 3. März 2019. Die Play-offs der 25. DEL-Saison beginnen am 6. März 2019 und enden spätestens am 30. April.

Die Telekom wird erneut alle mehr als 400 DEL-Partien live und in HD übertragen. Zudem wird Telekom Sport auch weiterhin am Donnerstag mit einer DEL-Partie live auf Sendung gehen. In der Regel am Sonntagnachmittag (17.00 Uhr) strahlt Sport1 eine Begegnung live aus. Insgesamt überträgt Sport1 pro Saison mindestens 40 DEL-Spiele exklusiv im deutschen Free-TV. - Die ersten beiden DEL-Spieltage im Überblick:

Freitag, 14. September, 19.30 Uhr

Eisbären Berlin - Red Bull München (Sport1)

Schwenninger Wild Wings - Nürnberg Ice Tigers

Adler Mannheim - Düsseldorfer EG

Krefeld Pinguine - Fischtown Pinguins Bremerhaven

Kölner Haie - Augsburger Panther

Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg

Straubing Tigers - ERC Ingolstadt (alle Telekom Sport)

Sonntag, 16. September

Düsseldorfer EG - Iserlohn Roosters (14.00)

Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings

Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin

Red Bull München - Straubing Tigers (alle 16.30)

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie (17.00/Sport1)

Augsburger Panther - Adler Mannheim

ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine (beide 19.00)