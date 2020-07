DEL: Augsburg Panther verpflichten Samir Kharboutli

Köln (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich die Dienste von Angreifer Samir Kharboutli gesichert. Dies gaben die Fuggerstädter am Freitag bekannt. Der 21-Jährige kommt vom Drittligisten ECDC Memmingen Indians und gilt als Offensivtalent.

Die Augsburger Panther verpflichten Jamie Arniel © SID

Bei den Memmingen Indians erzielte Kharboutli 12 Tore in acht Einsätzen, ehe er verletzungsbedingt ausfiel. "Vor seiner Verletzung war er trotz seines jungen Alters ein dominierender Spieler in der Oberliga. Wir sind davon überzeugt, dass er noch viel besser werden kann und das Talent besitzt, mittelfristig auch in der DEL Fuß zu fassen", sagte Panther-Coach Tray Tuomie.