DEL: Augsburg holt Österreichs Nationaltorhüter Kickert

Augsburg (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den österreichischen Nationaltorwart David Kickert verpflichtet. Der 26-Jährige kommt vom EHC Linz und soll in Augsburg den am Knie verletzten Stammkeeper Oliver Roy ersetzen. Kickert erhält einen Vertrag bis Saisonende, er muss aber zunächst in häusliche Quarantäne, eher er für die Panther spielen kann.