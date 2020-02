DEL: Augsburg verlängert mit Schlussmann Keller

Köln (SID) - Die Augsburger Panther setzen in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf ihr bewährtes Torhütergespann. Nach dem Kanadier Olivier Roy verlängerte auch Markus Keller seinen auslaufenden Vertrag bis 2021. Das Duo bildet damit ab Sommer im dritten Jahr nacheinander das Panther-Gespann im Kasten.

Goalie Markus Keller bleibt bei den Augsburger Panthern © SID

Keller (30) hat für seinen Heimatverein bislang 92 DEL-Spiele absolviert. "Auch wenn Oli Roy unsere Nummer eins ist, so unterstützt ihn Markus zu jeder Zeit und stellt sich dabei immer in den Dienst unserer Mannschaft. Er und Oli werden sich sicher auch in der Zukunft zu Topleistungen anspornen", sagte Trainer Tray Tuomie.