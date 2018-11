DEL: Berlin dreht Partie gegen Düsseldorf

Berlin (SID) - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Verfolgerduell gegen die Düsseldorfer EG gewonnen. Die Berliner setzten sich zum Auftakt des 20. Spieltags 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Rheinländer durch. Jamie MacQueen sorgte mit seinem Penaltytreffer für die Entscheidung.

Die Eisbären drehten einen 0:2-Rückstand © SID

In der Tabelle liegen die Berliner mit 32 Punkten auf Rang sechs, der am Ende der regulären Saison noch zur direkten Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Düsseldorf bleibt mit 39 Zählern Verfolger von Tabellenführer Adler Mannheim (46) und Meister Red Bull München (40).

Patrick Buzas (3.) und Alexander Barta (44.) hatten die DEG vor 9218 Zuschauern in Führung gebracht, im Schlussdrittel glichen die Berliner durch Brendan Ranford (48.) und Siegtorschütze Jamie MacQueen (49.) innerhalb von nur 30 Sekunden aus.