DEL: Braun fehlt Eisbären Berlin wegen Alkoholproblemen

Berlin (SID) - Der deutsche Eishockey-Vizemeister Eisbären Berlin muss für unbestimmte Zeit auf Verteidiger Constantin Braun verzichten. "Der 30-Jährige begab sich aufgrund seiner Alkoholabhängigkeit freiwillig in medizinische Behandlung", teilte der Klub einen Tag vor dem Trainingsauftakt für die neue Saison am Donnerstag via Twitter mit. Braun hatte sich bereits 2013 und 2017 wegen Depressionen in Behandlung befunden.

Constantin Braun fehlt den Eisbären für unbestimmte Zeit © SID

Weil Frank Hördler (33) und Jens Baxmann (33) jeweils mit Adduktoren-Verletzungen ebenfalls vorerst ausfallen, nahmen die Eisbären Florian Kettemer (32) unter Vertrag. Der Verteidiger kommt vom deutschen Meister Red Bull München.