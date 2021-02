DEL: DEG verliert - Haie setzen Aufholjagd fort

Bremerhaven (SID) - Die Düsseldorfer EG hat in der Nord-Gruppe der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen die Grizzlys Wolfsburg verloren die Rheinländer mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung und vergaben damit die Chance, Druck auf Spitzenreiter Eisbären Berlin auszuüben. Die DEG ist allerdings Zweiter, weil ein weiterer Verfolger verlor.

Die Kölner Haie schlagen und überholen Wolfsburg © SID

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven unterlagen den Kölner Haien mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Vor einer Woche noch Tabellenführer, sind die Pinguins nach der vierten Pleite in Folge nur noch Dritter. Die Haie setzten mit dem Sieg indes ihre Aufholjagd in der Nord-Gruppe fort und verbesserten sich nach dem vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen auf den fünften Platz.

Gerrit Fauser brachte die Wolfsburger in Führung (30.), ehe Maximilian Kammerer (51.) mit seinem Tor die Verlängerung erzwang. Erneut Fauser sorgte dann für die Entscheidung (65.). Wolfsburg ist Vierter.

Jonathan Matsumoto (16.) und Lucas Dumont (27.) erzielten die Tore für die Kölner, die bereits am Freitag 3:2 gegen die Bremerhavener gewonnen hatten.