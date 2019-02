DEL: DEG verliert überraschend, Wolfsburg mit nächstem Sieg

Iserlohn (SID) - Altmeister Düsseldorfer EG hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Folge überraschend verpasst. Das Team von Trainer Harold Kreis verlor bei den Iserlohn Roosters mit 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) und ist mit 82 Punkten in der Tabelle weiterhin Dritter hinter Spitzenreiter Adler Mannheim (109 Punkte) und Meister Red Bull München (103).

Die DEG verlor gegen Iserlohn mit 2:4 © SID

Die Grizzlys Wolfsburg setzten drei Tage nach dem überraschenden 5:3-Sieg gegen Mannheim derweil das nächste Ausrufezeichen. Die Niedersachsen gewannen gegen die Augsburger Panther mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0), liegen mit 51 Zählern jedoch weiter auf dem 13. Tabellenplatz hinter Iserlohn (52).

Topscorer Philip Gogulla brachte die Düsseldorfer in der 21. Minute mit seinem 24 Saisontreffer in Führung. Nach dem Ausgleich von Justin Florek (23.) drehten Iserlohns Topscorer Jonathan Matsumoto (50.) und Lean Bergmann (55.) die Partie im letzten Drittel zu Gunsten der Gastgeber.