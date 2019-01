DEL: Düsseldorf kassiert fünfte Heimniederlage in Serie

Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre fünfte Heimniederlage in Serie kassiert. Im Nachholspiel des 34. Spieltages verloren die Rheinländer in eigener Halle gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Mit 73 Punkten bleibt Düsseldorf Dritter und steht damit auf einem der sechs direkten Play-off-Plätze.

Nächste Heimniederlage für die Düsseldorfer EG © SID

Während die DEG die Chance verpasste, Punkte auf das Spitzenduo aus Tabellenführer Adler Mannheim (93) und Meister Red Bull München (84) gutzumachen, näherten sich die Franken den Rängen um die Pre-Play-offs. Mit 50 Punkten und einem Spiel weniger hat Nürnberg nur einen Zähler Rückstand auf den Zehnten, die Krefeld Pinguine.