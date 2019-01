DEL: Düsseldorf kassiert nächste Heimniederlage

Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die dritte Heimniederlage in Folge kassiert. Am 40. Spieltag unterlag die DEG den Straubing Tigers mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung, festigte durch den Punktgewinn mit jetzt 72 Zählern aber den dritten Tabellenplatz. Straubing (61) ist Achter.

Die DEG um Carl Ridderwall verlor gegen Straubing © SID

Michael Connolly (63.) erzielte vor 5223 Zuschauern den entscheidenden Treffer für die Gäste. Düsseldorf liegt 15 Punkte hinter Spitzenreiter Adler Mannheim (87), der am Freitagabend (19.30 Uhr/MagentaSport) mit einem Sieg bei den Eisbären Berlin vorzeitig den Play-off-Einzug perfekt machen kann. Sollten die Nürnberg Ice Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg verlieren, wären die Mannheimer auch bei einer Niederlage für die erste Runde qualifiziert.