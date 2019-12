DEL: Düsseldorf und Ingolstadt gewinnen in der Overtime

Köln (SID) - Die Düsseldorfer EG hat den Anschluss an die direkten Play-off-Ränge in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hergestellt. Die Rheinländer schlugen die Fischtown Pinguins Bremerhaven dank eines Treffers von Luke Adam (62.) in der Overtime mit 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0). Der Rückstand auf den sechstplatzierten Gegner beträgt für Düsseldorf noch vier Punkte.

Düsseldorf hält Anschluss an die direkten Play-off-Ränge © SID

Der ERC Ingolstadt setzte sich dank einer Aufholjagd im Derby bei den Augsburger Panthern durch. Das Team von Trainer Doug Shedden gewann nach einem 0:3-Rückstand noch mit 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) nach Verlängerung und behauptete den Platz unter den besten Sechs. Einen ungefährdeten Erfolg im Kampf um die Play-offs feierten die Grizzlys Wolfsburg beim 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings.