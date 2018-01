DEL: Eisbären bleiben an Nürnberg und München dran

Berlin (SID) - Rekordmeister Eisbären Berlin bleibt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dem Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers und Meister Red Bull München auf den Fersen. Der Hauptstadtklub besiegte am 40. Spieltag vor eigener Kulisse die Iserlohn Roosters 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Damit ist Berlin nach der Niederlage vom Freitag im Spitzenspiel in München wieder punktgleich (jeweils 82) mit den Bayern. Die Münchner können jedoch am Abend beim ERC Ingolstadt nachlegen.

Die Eisbären Berlin bleiben im Titelrennen. © SID

Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers (84) strauchelte bei den Adler Mannheim und verlor 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Die Grizzlys Wolfsburg (66) festigten dagegen ihren vierten Platz mit einem 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)-Erfolg gegen die siebtplatzierten Kölner Haie (57).

Im Kampf um die Play-off-Plätze mussten die Schwenninger Wild Wings beim 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) bei den Krefeld Pinguinen einen Rückschlag hinnehmen. Die Düsseldorfer EG unterlag den Augsburger Panther 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Die DEG ist mit 55 Punkten Achter, Augsburg mit 51 Zählern Elfter.

Für die Eisbären trafen die beiden Kanadier Jamison MacQueen (9.) und Blake Parlett (15.) sowie Nationalspieler Thomas Oppenheimer sechs Sekunden vor Schluss ins leere Tor. Jason Jaspers (13.) war für die Roosters erfolgreich.