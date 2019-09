DEL: Erste Niederlage für Mannheim - München feiert zweiten Sieg

Bremerhaven (SID) - Der deutsche Meister Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die erste Saisonniederlage kassiert. Das Team von Trainer Pavel Gross unterlag den Kölner Haien am 2. Spieltag mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung. Am Freitag hatten die Adler 4:1 bei den Nürnberg Ice Tigers gewonnen, für die Haie war es der erste Sieg.

Seit elf Spielen ungeschlagen: Red Bull München © SID

Vizemeister Red Bull München feierte hingegen ein perfektes Auftakt-Wochenende. Zwei Tage nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg bei den Augsburger Panthern gewann die Mannschaft von Trainer Don Jackson gegen die Düsseldorfer EG 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). Für den achtmaligen deutschen Meister aus Düsseldorf war es die zweite Niederlage.

Zwei Tage nach dem souveränen Auftaktsieg haben die Eisbären Berlin hingegen eine unerwartet deutliche Auswärtspleite kassiert. Der siebenmalige deutsche Meister unterlag bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven 0:5 (0:2, 0:3, 0:0). Am ersten Spieltag hatten die Eisbären die Grizzlys Wolfsburg 4:1 bezwungen. Bremerhaven wahrte nach dem 1:0 zum Auftakt bei der Düsseldorfer EG die weiße Weste und ist Tabellenführer vor München.

Ebenfalls ungeschlagen blieben die Straubing Tigers beim 3:2 nach Penaltyschießen bei den Iserlohn Roosters. Die Augsburger Panther siegten bei den Krefeld Pinguinen mit 4:3 nach Verlängerung und jubelten über die ersten zwei Punkte in der neuen Spielzeit.

Vor 12.541 Zuschauern in der Mannheimer Arena brachte Borna Rendulic (24.) die Hausherren in Führung. Jason Akeson (29.) gelang im Powerplay der Ausgleich. Jonathan Matsumoto (63.) machte in der Overtime alles klar für die Domstädter.