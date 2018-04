DEL: Ex-Coach Stewart wird Adler-Scout

Mannheim (SID) - Ex-Trainer Bill Stewart bleibt dem siebenmaligen deutschen Eishockey-Meister Adler Mannheim in anderer Funktion erhalten. Der 60 Jahre alte Italo-Kanadier soll für den Klub den nordamerikanischen Spielermarkt als Scout beobachten. Das gaben die Adler, die unter Stewart im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an Titelverteidiger Red Bull München gescheitert waren, am Mittwoch bekannt.

Bill Stewart soll den Adlern als Scout erhalten bleiben © SID

Stewart soll zukünftig in engem Kontakt mit dem neuen Mannheimer Coach Pavel Gross, Assistent Mike Pellegrims und Manager Jan-Axel Alvaara stehen.