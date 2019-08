DEL: Fauser verlängert vorzeitig in Wolfsburg

Wolfsburg (SID) - Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Nationalspieler Gerrit Fauser langfristig gebunden. Der 30 Jahre alte Olympia-Silberheld von Pyeongchang verlängerte seinen Vertrag bei den Niedersachsen vorzeitig um drei Jahre bis 2023.

Gerrit Fauser (l.) verlängert in Wolfsburg bis 2023 © SID

Nach der sportlich schwierigen vergangenen Saison, in der der Stürmer mit einer Gehirnerschütterung zu kämpfen hatte, will Fauser wieder zu alter Stärke zurückfinden. "Ich bin davon überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren hier in Wolfsburg starke Teams haben und erfolgreiches Eishockey spielen werden", sagte der gebürtige Nürnberger, der seit 2013 in Wolfsburg spielt.