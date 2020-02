DEL: Grizzlys Wolfsburg holen Aagaard

Wolfsburg (SID) - Die Grizzlys Wolfsburg haben sich bis zum Saisonende der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem dänischen Nationalspieler Mikkel Aagaard verstärkt. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, vergaben die Wolfsburger ihre letzte Importlizenz an den 24 Jahre alten Angreifer. Aagaard, der sowohl als Center als auch auf der Außenbahn einsetzbar ist, spielte zuletzt für das Team der Universität Guelph in Kanada.

Der Däne Aagaard (r.) verstärkt die Grizzlys Wolfsburg © SID

"Wir sind sehr froh, dass wir die letzte Ausländerlizenz an einen Spieler vergeben konnten, der sich unbedingt in der DEL zeigen will, um auch noch eine Chance für die anstehende WM des dänischen Teams zu erhalten", sagte Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. Aagaard war bereits bei zwei Weltmeisterschaften (2016, 2017) für Dänemark im Einsatz, die nächsten Titelkämpfe finden von 8. bis 24. Mai in der Schweiz statt.