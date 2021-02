DEL: Haie setzten Aufholjagd fort

Bremerhaven (SID) - Die Kölner Haie haben ihre Aufholjagd in der Nord-Gruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt, der ehemalige Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven rutscht dagegen immer weiter ab. Die Haie setzten sich am Dienstag in Bremerhaven mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) durch und verbesserten sich nach dem vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen auf den fünften Platz.

Die Kölner Haie schlagen und überholen Wolfsburg © SID

Die Pinguins, vor einer Woche noch Tabellenführer, sind nach vier Pleiten in Folge nur noch Dritter. Jonathan Matsumoto (16.) und Lucas Dumont (27.) erzielten die Tore für die Kölner, die bereits am Freitag 3:2 gegen die Bremerhavener gewonnen hatten.