DEL: Haie verlieren nach Coronafall - München wieder Zweiter

Köln (SID) - In Notbesetzung nach einem Coronafall im Spielerkader haben die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Heimniederlage gegen das Schlusslicht kassiert. Die Domstädter unterlagen am Sonntagabend den Krefelder Pinguinen mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Haie-Trainer Uwe Krupp standen lediglich 16 Spieler zur Verfügung, weil das Gesundheitsamt der Domstadt weitere Akteure in vorsorgliche Quarantäne geschickt hatte.

München nimmt wieder den zweiten Tabellenplatz ein © SID

Die Gäste feierten ihren erst dritten Sieg im 20. Saisonspiel und bleiben abgeschlagener Letzter der Nord-Gruppe hinter Köln (25).

Derweil eroberte Red Bull München im Süden den zweiten Tabellenplatz hinter dem souveränen Spitzenreiter Adler Mannheim zurück. Der Ex-Meister aus der bayerischen Landeshauptstadt besiegte am 22. Spieltag die Straubing Tigers mit 6:3 (1:2, 2:1, 3:0) und überholte mit 37 Punkten in der Tabelle wieder den ERC Ingolstadt (36).