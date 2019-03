DEL: Ingolstadt holt Nationalstürmer Höfflin

Ingolstadt (SID) - Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat für die kommende Saison Nationalstürmer Mirko Höfflin verpflichtet. Der 26-Jährige, der für Deutschland bei der WM 2018 in Dänemark im Einsatz war, wechselt vom Ligakonkurrenten Schwenninger Wild Wings nach Ingolstadt. Der ERC ist in den Play-offs Viertelfinalgegner der Kölner Haie, die erste Begegnung findet am Dienstag (19.30 Uhr) statt.