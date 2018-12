DEL: Ingolstadt verpflichtet Mashinter

Ingolstadt (SID) - Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Außenstürmer Brandon Mashinter verpflichtet. Der 30-Jährige erhält einen Vertrag bis Saisonende. Während seiner bisherigen Laufbahn absolvierte der Kanadier für die San Jose Sharks, die New York Rangers und die Chicago Blackhawks insgesamt 66 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Zuletzt war er für San Jose Barracuda in der zweitklassigen AHL aktiv.