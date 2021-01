DEL: Iserlohn siegt gegen Wolfsburg

Köln (SID) - Die Iserlohn Roosters halten in der Gruppe Nord der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Tabellenführer Fischtown Pinguins Bremerhaven Schritt. Bei den Grizzlys Wolfsburg gewann das Team von Trainer Jason O'Leary nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) und bleibt damit knapp hinter Bremerhaven auf Platz zwei.

Iserlohn mit Trainer Jason O'Leary gewann mit 2:1 © SID

Brody Sutter brachte die Iserlohner schon nach 33 Sekunden in Führung, die Phil Hungerecker noch im ersten Viertel egalisierte (14.). Ryan Johnston sorgte in der Verlängerung dann für die Entscheidung (63.).

In der Gruppe Süd setzten sich am Abend die Augsburger Panthers gegen den ERC Ingolstadt mit 6:3 (1:2, 3:1, 2:0) durch. Brandon Defazio (6.) und Tim Wohlgemuth (9.) brachten die Gäste in Führung. Braden Lamb (13., 38.), John Rogl (28.), Michael Clarke (33.), Scott Valentine (43.) und Jaroslav Hafenrichter (58.) drehten die Begegnung. Der Treffer von Mirko Höfflin (39.) reichte beim ERC nur für den zwischenzeitlich Anschluss.