DEL: Köln-Nürnberg wird am 28. Januar nachgeholt

Köln (SID) - Das am Sonntag aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochene Meisterschaftsspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Kölner Haien und den Nürnberg Ice Tigers wird am 28. Januar (19.30 Uhr) nachgeholt. Dies gaben die Haie am Montagnachmittag bekannt.

Das abgebrochene Haie-Spiel wird im Januar wiederholt © SID

Nachdem ein Zuschauer auf der Haupttribüne zusammengebrochen war und von Notärzten versorgt werden musste, war die Begegnung nach 2:45 Minuten Spielzeit abgebrochen worden. Die Karten der rund 12.000 Zuschauer, die am Sonntag in der Lanxess Arena weilten, behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit.