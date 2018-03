DEL: Köln gewinnt zum Auftakt in Nürnberg

Nürnberg (SID) - Die Kölner Haie sind mit einem Auswärtssieg in die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet und haben damit den Heimvorteil erobert. Bei den Nürnberg Ice Tigers gewann das Team von Trainer Peter Draisaitl 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) und kann bereits am Freitagabend in eigener Halle in der best-of-seven-Serie auf 2:0 davonziehen.

Felix Schütz trifft gegen Straubing doppelt © SID

Olympia-Silbermedaillengewinner Felix Schütz war mit zwei Toren (3./60.) der Sieggarant für den Sechsten der Hauptrunde. Für die weiteren Kölner Treffer sorgten Bill Thomas (20.) und Sebastian Uvira (30.). Nichlas Torp (10.) hatte für Nürnberg, Dritter nach der regulären Saison, zwischenzeitlich ausgeglichen.