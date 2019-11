DEL: Krefeld kämpft ums Überleben

Köln (SID) - Erst demonstrierten fast 1000 Fans für das Eishockey in Krefeld, dann zeigten sich die vom Aus bedrohten Pinguine auf dem Eis quicklebendig. Mit einem 7:4 (5:0, 1:2, 1:2)-Sieg nach furiosem Start gegen die Augsburger Panther bewiesen die Spieler des Krisenklubs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren Überlebenswillen und setzten zwei Tage vor der entscheidenden Gesellschafterversammlung ein Zeichen.

Vor dem ersten Bully hatten die Anhänger auf einem Marsch vom Rathaus zur Eishalle unter dem Motto "Krefeld muss bleiben" für den Erhalt des DEL-Standorts demonstriert. Auch ehemalige Krefelder Eishockeystars wie Olympiaheld Christian Ehrhoff hatten in einem offenen Brief ihre Sorgen geäußert: "Es ist fünf vor zwölf." Am Dienstag wird nach dem Krach um angeblich nicht eingehaltene Zusagen des russischen Geldgebers Michail Ponomarew über die Zukunft des deutschen Meisters von 2003 entschieden.

Trotz des Erfolgs mit fünf Toren in den ersten 14 Minuten hinken die Pinguine der Konkurrenz in der DEL weit hinterher. Hinter Tabellenführer Red Bull München bleiben die Straubing Tigers nach dem fünften Sieg in Folge einziger ernsthafter Verfolger. Das Überraschungsteam von Trainer Tom Pokel setzte sich mit 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) nach Verlängerung bei den Kölner Haien durch und verkürzte damit den Rückstand auf den früheren Serienmeister auf acht Punkte. München kann am Sonntagabend (19.00 Uhr) allerdings mit einem Sieg bei der Düsseldorfer EG den Abstand wieder vergrößern.

Auch die Eisbären Berlin sicherten ihre Position in den Top sechs dank eines 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) gegen die Iserlohn Roosters, Nationalspieler Leonhard Pföderl hatte die Hauptstädter mit seinem Führungstreffer auf Kurs gebracht (13.). Die Nürnberg Ice Tigers holten beim 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings ebenso wichtige Punkte im engen Kampf um die Play-off-Plätze wie der ERC Ingolstadt beim 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg.