DEL: Krefeld verlängert mit Saponari

Krefeld (SID) - Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Offensivspieler Vincent Saponari weiter an sich gebunden. Die Pinguine verlängerten den Vertrag des Deutsch-Amerikaners bis zum 30. April 2020. Das vermeldete der Klub, der als Tabellenelfter der Hauptrunde die Play-offs verpasste, am Dienstag. Saponari war im August 2018 an den Niederrhein gewechselt.