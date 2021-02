DEL: Krefeld verliert auch gegen Bremerhaven

Krefeld (SID) - Die Krefeld Pinguine haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre sechste Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Clark Donatelli verlor gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 0:1) nach Verlängerung und wartet damit weiterhin auf den ersten Heimsieg der Saison. Das entscheidende Tor für Bremerhaven erzielte Jan Urbas in der fünften Minute der Overtime.

Krefeld verliert in der Verlängerung gegen Bremerhaven © SID

Krefeld hatte zwischenzeitlich mit 3:1 geführt, konnte den Vorsprung aber nicht über die Zeit retten. Im Schlussdrittel brachte Niklas Andersen die Gäste zunächst mit 4:3 in Führung, ehe Martins Karsums mit seinem Treffer zum 4:4 die Verlängerung erzwang.

Bremerhaven verbesserte sich in der Tabelle der Gruppe Nord auf den dritten Platz hinter Spitzenreiter Eisbären Berlin und der Düsseldorfer EG. Krefeld ist Letzter.