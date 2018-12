DEL: Mannheim gewinnt Spitzenspiel bei Meister München

München (SID) - Spitzenreiter Adler Mannheim hat am 26. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgerechnet im Topspiel bei Meister EHC Red Bull München seine Negativserie beendet. Die Gäste gewannen mit 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen, zuvor hatte der Ligaprimus vier Spiele in Folge verloren.

Adler Mannheim gewinnen Topspiel gegen München © SID

Die Adler (54) bauten die Tabellenführung nach dem knappen Erfolg auf vier Punkte vor München (50) aus. In einem packenden Spitzenduell erspielten sich beide Teams vor 6142 Zuschauern in der Olympiahalle einige gute Möglichkeiten, doch die Goalies Danny aus den Birken (München) und Dennis Endras (Mannheim) überzeugten immer wieder mit starken Paraden.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit rettete Nationaltorwart aus den Birken die Gastgeber mit einem Save gegen Chad Kolarik in die Verlängerung. Mannheims Luke Adam verwandelte nach der torlosen Verlängerung den entscheidenden Penalty.

Unterdessen überraschten die Grizzlys Wolfsburg mit einem 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) bei Angstgegner Eisbären Berlin. In den vergangenen zwölf Vergleichen an der Spree gelang den Wolfsburgern zuvor nur ein Sieg. Die Tore für die Gäste schossen Wade Bergman, Cole Cassels, Nickolas Latta und Jason Jaspers. Berlin war zunächst durch Jonas Müller in Führung gegangen.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven feierten zwei Tage nach der Niederlage gegen die Straubing Tigers ein 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) bei den Schwenninger Wild Wings.