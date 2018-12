DEL: Mannheim gewinnt gegen Bremerhaven

Köln (SID) - Spitzenreiter Adler Mannheim ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team von Trainer Pavel Gross gewann nach zwei Niederlagen in Serie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) und baute mit 72 Zählern den Vorsprung auf Verfolger Düsseldorfer EG auf neun Punkte aus.

Die Adler gehen im Viertelfinale mit 2:0 in Führung © SID

Das Verfolgerduell entschieden unterdessen die Straubing Tigers gegen die Kölner Haie mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) für sich. Köln hat als Fünfter mit 57 Punkten einen Zähler mehr als der Siebte Straubing (56). Dazwischen liegt Bremerhaven (56.).