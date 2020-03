DEL: Mannheim gewinnt nach Penaltyschießen

Köln (SID) - Der deutsche Meister Adler Mannheim hat mit Mühe seinen zweiten Sieg in Folge gefeiert, hat aber keine Chance mehr auf den Hauptrundensieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am drittletzten Spieltag gewannen die Mannheimer gegen den ERC Ingolstadt 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und schoben sich mit 96 Punkten zumindest für ein paar Stunden auf den zweiten Tabellenplatz hinter Red Bull München (103).

Pavel Gross kann mit den Adlern nicht mehr Erster werden © SID

Der Spitzenreiter würde mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings den Hauptrundensieg aber bereits perfekt machen, einzig die Straubing Tigers haben noch die theoretische Chance, die Münchner abzufangen.

Nationalspieler David Wolf (15., 36.) und Andrew Desjardins (50.) drehten das Spiel für die Adler, nachdem Fabio Wagner (2.) die Ingolstädter früh in Führung gebracht hatte. In der Schlussphase sorgte Wayne Simpson (55., 59.) mit einem Doppelpack für den Ausgleich. Borna Rendulic verwandelte den entscheidenden Penalty.