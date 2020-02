DEL: Mannheim rückt an München heran

Köln (SID) - Titelverteidiger Adler Mannheim ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Kurpfälzer siegten im Spitzenspiel beim Tabellenvierten Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und rückten damit zwei Tage nach ihrer 2:4-Niederlage bei den Grizzlys Wolfsburg zunächst bis auf drei Punkte an Tabellenführer Red Bull München heran. Die Gastgeber hingegen kassierten ihre erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Serie.

Fehlstart verhindert: Mannheim feiert den zweiten Sieg © SID

Die Augsburger Panther festigten unterdessen im Kampf um die Teilnahme an den Pre-Play-offs den zehnten Rang. Durch ihren 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)-Erfolg gegen die Krefeld Pinguine vergrößerten die Schwaben ihren Vorsprung auf den kriselnden Verfolger Kölner Haie zumindest vorübergehend auf sieben Zähler.