DEL: Mannheim schlägt auch München - Spielabbruch in Köln

Köln (SID) - Meister Adler Mannheim hat seine Aufholjagd in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt und auch vor dem strauchelnden Spitzenreiter Red Bull München nicht haltgemacht. Die Adler gewannen am Sonntag beim Vizemeister mit 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung und verkürzten durch ihren siebten Sieg in Serie den Rückstand als Dritter auf nun zwölf Punkte.

Gross zog mit den Adlern ins Achtelfinale der CHL ein © SID

Die zweitplatzierten Straubing Tigers rückten bis auf acht Zähler an München heran, sie gewannen 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) gegen die Düsseldorfer EG. München steht vor allem wegen des herausragenden Saisonbeginns weiter souverän an der Spitze, mit elf Siegen in Serie hatten die Bayern einen DEL-Startrekord aufgestellt und sich auch in der Folge stark präsentiert. Von den vergangenen fünf Ligaspielen verlor München nun allerdings drei.

Das wegen einiger Verletzungen ersatzgeschwächte Team von Trainer Don Jackson gestaltete das Spiel gegen den Finalgegner der vergangenen Saison weitgehend ausgeglichen. Nationalspieler David Wolf (18.) brachte Mannheim im ersten Drittel in Führung, im Schlussabschnitt erhöhte Nicolas Krämmer (42.). Mit einem Doppelschlag in weniger als zwei Minuten rettete Trevor Parkes (59./60.) München in die Verlängerung, seinen zweiten Treffer erzielte er acht Sekunden vor der Sirene. In der Overtime brachte Benjamin Smith (61.) aber die Entscheidung für die Adler.

In Köln sorgte ein medizinischer Notfall im Publikum für Bestürzung und einen Spielabbruch. Das Duell der Haie mit den Nürnberg Ice Tigers wurde nach 2:45 Minuten in der Lanxess Arena zunächst unterbrochen, Sanitäter waren auf dem Unterrang im Einsatz. Auch Ärzte der Haie halfen mit, Ordner deckten den Bereich mit schwarzen Tüchern ab.

Etwa eine halbe Stunde später wurde der Abbruch des Spiels beschlossen. "Wir sehen uns außerstande, das Spiel fortzuführen, weil der Vorfall sehr schwerwiegend war", sagte Kölns Geschäftsführer Philipp Walter.