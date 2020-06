DEL: Mannheim verlängert mit Eisenschmid bis 2023

Köln (SID) - Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Nationalspieler Markus Eisenschmid langfristig an sich gebunden. Wie die Kurpfälzer am Mittwoch mitteilten, wurde der Vertrag mit dem 25 Jahre alten Stürmer um drei Jahre bis 2023 verlängert. Eisenschmid spielt seit der Saison 2018/19 in Mannheim und erzielte in 82 DEL-Spielen 34 Treffer und bereitete 35 vor.

Die Adler planen langfristig mit Marcus Eisenschmid © SID

"Wir freuen uns sehr, dass wir einen Spieler mit dem Kaliber von Markus weiter für die Adler begeistern können. Er ist ein wichtiges Puzzlestück für unsere Kaderplanung in den nächsten Jahren", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara.