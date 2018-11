DEL: Mannheimer Ausnahmetalent Seider fällt lange aus

Mannheim (SID) - Die Adler Mannheim müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vier bis sechs Wochen auf ihr Ausnahmetalent Moritz Seider verzichten. Der 17 Jahre alte Verteidiger zog sich im Training eine Schulterverletzung zu.

Die Adler müssen länger auf Moritz Seider verzichten © SID

Seider, der in der vergangenen Saison mit 16 Jahren und sechs Monaten sein DEL-Debüt gegeben hatte, bestritt in der laufenden Spielzeit 15 von 17 Partien. Der U18-Nationalspieler gilt als der nächste Deutsche, der im kommenden Jahr beim NHL-Draft in der ersten Runde gezogen wird.

Dem DEL-Tabellenführer Mannheim, der bereits seit längerem auf seine verletzten Stürmer Marcel Goc und Chad Kolarik verzichten muss, fehlt in den nächsten drei Wochen auch Verteidiger Cody Lampl. Der Deutsch-Amerikaner erlitt ebenfalls im Training eine Adduktorenverletzung.