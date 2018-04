DEL: Marcel Müller kehrt zu den Kölner Haien zurück

Köln (SID) - Eishockey-Nationalspieler Marcel Müller kehrt zu den Kölner Haien zurück. Der Stürmer, der bereits von 2007 bis 2010 und von 2013 bis 2015 für den KEC aufgelaufen war, wechselt damit bereits zum dritten Mal in die Domstadt.

Nationalspieler Müller zum dritten Mal bei den Haien © SID

Der 29-Jährige spielte zuletzt für den schwedischen Zweitligisten Leksands IF. Zuvor war er von 2016 bis zum Februar 2018 in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Krefeld Pinguine aktiv. Mit 52 Punkten war er in der Hauptrunde der erfolgreichste deutsche Scorer der Liga. Im Trikot der Haie bestritt Müller 223 Partien und sammelte dabei 135 Scorerpunkte (51 Tore, 84 Vorlagen).

"Es ist unbestritten, dass Marcel Müller aktuell einer der besten deutschen Scorer ist. Wir sehen in ihm einen wichtigen Baustein in unserem neuen Kader", erklärte Haie-Sportdirektor Mark Mahon.