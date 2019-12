DEL: Meister Mannheim setzt Aufholjagd fort

Köln (SID) - Titelverteidiger Adler Mannheim hat seine Aufholjagd in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Trotz eines 1:3-Rückstands bezwang der Meister die Düsseldorfer EG mit 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) und feierte den fünften Sieg in Folge. Mannheim bleibt mit 44 Punkten Dritter, die DEG kassierte die dritte Pleite in Serie.

Adler Mannheim besiegen Red Bull München mit 4:2 © SID

Für die Eisbären Berlin endete dagegen der Aufwärtstrend. Nach vier Siegen in fünf Spielen unterlagen die Berliner 5:6 (3:2, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Phil Hungerecker brachte Mannheim in Führung (13.), doch Alexander Barta (17.), Charlie Jahnke (28.) und Jerome Flaake (45.) drehten das Spiel zunächst zugunsten der DEG. Tim Stützle (52.), Joonas Lehtivuori (55.), Borna Rendulic (56.) und Andrew Desjardins (59.) sicherten den Adlern noch den Sieg. Den entscheidenden Penalty für Wolfsburg verwandelte Garrett Festerling, nachdem ein Tor des Berliners Marcel Noebels nach minutenlangem Videobeweis aberkannt worden war.