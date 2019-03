DEL: Meister München wieder in Führung - Haie feiern ersten Sieg

Köln (SID) - Red Bull München hat im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgeschlagen. Der Meister gewann das dritte Play-off-Duell gegen die Eisbären Berlin mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) und führt in der Best-of-Seven-Serie 2:1. Am Freitag war der Titelverteidiger 0:4 untergegangen.

Seit elf Spielen ungeschlagen: Red Bull München © SID

Altmeister Düsseldorfer EG feierte den zweiten Sieg gegen die Augsburger Panther und ging im Duell erstmals in Führung. Die Mannschaft von Trainer Harold Kreis setzte sich auswärts mit 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) durch.

Der rheinische Rivale Kölner Haie verbuchte seinen ersten Erfolg. Durch das 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen den ERC Ingolstadt verkürzte das Team von Trainer Dan Lacroix auf 1:2. Für die Entscheidung sorgte Ryan Jones (63.).

Keith Aulie (6.), Yasin Ehliz in Unterzahl (24.), Patrick Hager (31.) und Frank Mauer (50.) schossen Titelverteidiger München zum Sieg. Am Freitag haben die Red Bulls bei Vizemeister Berlin die erste Chance, sich einen Matchball zu holen.

Im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion erzielten nach dem frühen Gegentreffer durch Simon Sezemsky (1.) Jaedon Descheneau (2.), Patrick Buzas (13.), Braden Pimm (19.) und Philip Gogulla (38.) die Tore für die Düsseldorfer. Matt White (28.) und Drew LeBlanc (31.) verhalfen den Gastgebern zum zwischenzeitlichen 3:3.

Das erste Duell mit den Panthern hatte die DEG an gleicher Stelle am vergangenen Dienstag 1:7 verloren, in Düsseldorf setzten sich am Freitag die Gastgeber mit 4:1 durch.