DEL: München bleibt an Mannheim dran

Köln (SID) - Meisterschaftskandidat Red Bull München hat den Kontakt zu Titelkonkurrent Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gehalten. Mit einem souveränen 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)-Erfolg gegen die Straubing Tigers festigte der Ex-Meister Platz Zwei in der Süd-Gruppe und steht nach neun Spielen bei 18 Punkten. Mannheim (18) kann am Mittwoch (18.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Augsburger Panther nachziehen.

München gewinnt in der DEL klar gegen Straubing © SID

Ein Doppelschlag im ersten Drittel brachte München früh auf die Siegerstraße. Beim zwischenzeitlichen 5:1 erzielte Trevor Parkes (34.) sein zehntes Saisontor und übernahm damit die alleinige Führung in der DEL-Torjägerliste. Für Straubing war es die sechste Niederlage im achten Ligaspiel.