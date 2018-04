DEL: München gewinnt Spiel drei gegen Mannheim

München (SID) - Meister Red Bull München ist im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach einem Krimi wieder in Führung gegangen. Gegen die Adler Mannheim gewann der Titelverteidiger 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung und liegt in der best-of-seven-Serie nun mit 2:1 vorne. Spiel vier findet am Mittwoch (19.30 Uhr) in Mannheim statt.

Red Bull München ist Topfavorit in den Play-offs der DEL © SID

Den entscheidenden Treffer nach 85:30 Minuten erzielte Mads Christensen. Zuvor waren Michael Wolf (9.) für die Gastgeber und Devin Setoguchi (50.) für Mannheim erfolgreich gewesen.

Wieder mit von der Partie war auf Mannheimer Seite Matthias Plachta. Der Olympiazweite war im ersten Spiel vom Münchner Steven Pinizzotto brutal gecheckt worden und musste mit einer leichten Gehirnerschütterung in der zweiten Partie aussetzen. Pinizzotto wurde für fünf Spiele gesperrt.