DEL: München hält Anschluss zur Spitze - Düsseldorf feiert Derbysieg

Köln (SID) - Meister Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Anschluss an die Tabellenspitze gewahrt. Die Münchner gewannen am 19. Spieltag gegen die Straubing Tigers mit 4:3 (2:1, 1:0, 2:2) und bleiben mit 40 Punkten erster Verfolger der Adler Mannheim (45). Für die Bayern trafen Mark Voakes (17.), Derek Joslin (19.), Maximilian Daubner (39.) und Maximilian Kastner (53.)

Red Bull München verkürzt den Rückstand auf Mannheim © SID

Im Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG setzten sich die Gäste in einer umkämpften Partie 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung durch. Die Mannschaft von Trainer Harold Kreis bleibt mit 38 Punkten Dritter. Den Siegtreffer erzielte Bernhard Ebner nach 49 Sekunden in der Verlängerung. Die Eisbären Berlin haben dagegen Probleme, den Anschluss an die Spitze zu halten. Die Berliner verloren 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) bei den Augsburger Panthern.

Die Schwenninger Wild Wings setzten ihren Aufwärtstrend unter dem neuen Trainer Paul Thompson fort. Der Tabellenletzte siegte bei den Nürnberg Ice Tigers 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) und feierte damit im zweiten Spiel unter Thompson den zweiten Sieg. Zum Einstand hatten die Wild Wings gegen den deutschen Meister Red Bull München gewonnen. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzten sich unterdessen mit 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) bei den Krefeld Pinguinen durch. Cory Quirk traf für die Gäste zweimal.

Einen personellen Rückschlag mussten die Ice Tigers bereits vor der Partie hinnehmen. Wie der Klub mitteilte, wird Top-Torjäger Brandon Buck wegen einer Knieverletzung voraussichtlich sechs Wochen ausfallen.